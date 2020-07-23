Общество
КоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников, сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Общество
В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля
Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.
RT на русском 13:12
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой.
РИА Новости 10:07
Хоккей
Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»
Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, получил название «Сиэтл Кракен».
RT на русском 12:39
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
МВД объявило в международный розыск Ренато Усатого
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что МВД объявило в международный розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого.
Московский Комсомолец 11:35
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com 10:21
Здоровье
Мэр свердловского города заявил о коронавирусной катастрофе
Мэр Тавды Виктор Лачимов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической.
URA.Ru 10:27
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Армия и оружие
ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей
OAnews вчера в 10:09
Кино
Голубчиков: чтобы показывать одни российские комедии, надо снимать по 52 фильма в год
Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что отечественный кинопрокат откроется со «светлых и простых фильмов», а вот тяжелые драмы отложат.
Радио Комсомольская правда 12:20
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия 12:41
Технологии
В «Юле» отрицают утечку данных пользователей
В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
Коммерсантъ 13:48
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства.
Tvoe-avto.com 07:06
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Футбол
Чемпионат РФ по футболу начнется 8-9 августа
Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля. Победителем ЧР сезона 2019/20 стал петербургский «Зенит».
BFM.ru 12:20
Единоборства
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса получил дату
Американец не проводил бои с 2005 года. Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу.
Lenta.ru 12:09
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Политика
Песков прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
У временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева есть дела, требующие срочного решения, но от общения с жителями региона никто не отказывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Rambler News Service 07:23
Политика
Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, удерживавший в заложниках на протяжении нескольких часов начальника уголовного розыска, отпустил его, сообщила Национальная полиция Украины.
Коммерсантъ 09:32
Космос
С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
По мнению эксперта, уже в нынешнем году доллар ждет катастрофический обвал, поэтому деньги лучше вкладывать в другие валюты – евро, швейцарские франки, монетарное золото.
Evo-rus.com 08:46
Авто
Блогер разобрал новый УАЗ «Патриот» и неприятно удивился его качеству
Блогеры опубликовали на канале «Клубный сервис» в YouTube новое видео, где разобрали новый УАЗ «Патриот».
Car.ru 13:16
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21