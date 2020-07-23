Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников, сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.
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В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

Коммерсантъ11:21

Закон о продлении «дачной амнистии» до 2026 года примут в осеннюю сессию

РИА Новости10:44

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года

ТАСС10:05

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026

Агентство Москва10:05

В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»

RT на русском10:03

Дачную амнистию предложили расширить и продлить на пять лет

Газета.Ru10:09

Крашенинников: продление «дачной амнистии» защитит права на недвижимость

REGNUM10:29
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Общество

В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля

Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.
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Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

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Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, получил название «Сиэтл Кракен».
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Общество

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
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Политика

Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Общество

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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Общество

МВД объявило в международный розыск Ренато Усатого

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что МВД объявило в международный розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого.
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Мэр свердловского города заявил о коронавирусной катастрофе

Мэр Тавды Виктор Лачимов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической.
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Происшествия

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
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Армия и оружие

ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей

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Кино

Голубчиков: чтобы показывать одни российские комедии, надо снимать по 52 фильма в год

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что отечественный кинопрокат откроется со «светлых и простых фильмов», а вот тяжелые драмы отложат.
Радио Комсомольская правда 12:20
Общество

В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
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В «Юле» отрицают утечку данных пользователей

В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
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Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

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Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
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Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
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Футбол

Чемпионат РФ по футболу начнется 8-9 августа

Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля. Победителем ЧР сезона 2019/20 стал петербургский «Зенит».
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Бой Майка Тайсона и Роя Джонса получил дату

Американец не проводил бои с 2005 года. Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу.
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
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Политика

Песков прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

У временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева есть дела, требующие срочного решения, но от общения с жителями региона никто не отказывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
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В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского

В Полтаве мужчина, удерживавший в заложниках на протяжении нескольких часов начальника уголовного розыска, отпустил его, сообщила Национальная полиция Украины.
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С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»

С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
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По мнению эксперта, уже в нынешнем году доллар ждет катастрофический обвал, поэтому деньги лучше вкладывать в другие валюты – евро, швейцарские франки, монетарное золото.
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Блогер разобрал новый УАЗ «Патриот» и неприятно удивился его качеству

Блогеры опубликовали на канале «Клубный сервис» в YouTube новое видео, где разобрали новый УАЗ «Патриот».
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МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах

Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель и правовед, специалист в области гражданского права. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ. Государственный советник юстиции Российской Федерации. Депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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