В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников, сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

Общество В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%. 22

Политика Жириновский пообещал добиться помилования Фургала Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой. 215

Хоккей Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен» Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, получил название «Сиэтл Кракен».

Политика Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом. 26

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 400

Общество МВД объявило в международный розыск Ренато Усатого ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что МВД объявило в международный розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого. 2

Кино Голубчиков: чтобы показывать одни российские комедии, надо снимать по 52 фильма в год Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что отечественный кинопрокат откроется со «светлых и простых фильмов», а вот тяжелые драмы отложат.

Общество В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский» В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля. 56

Технологии В «Юле» отрицают утечку данных пользователей В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей. 4

Авто Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства. 48

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 453

Политика Песков прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае У временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева есть дела, требующие срочного решения, но от общения с жителями региона никто не отказывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 383

Политика Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями «Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир. 237

Происшествия В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского В Полтаве мужчина, удерживавший в заложниках на протяжении нескольких часов начальника уголовного розыска, отпустил его, сообщила Национальная полиция Украины. 65