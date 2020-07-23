Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников, сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.
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Кампанию «прощения» домов граждан предложено продлить еще на пять лет

Коммерсантъ15:52

Закон о продлении «дачной амнистии» до 2026 года примут в осеннюю сессию

РИА Новости10:44

Паспорт для дома

Российская газета10:24

Дачную амнистию предложили расширить и продлить на пять лет

Газета.Ru10:09

В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»

RT на русском10:03

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года

ТАСС10:58

Крашенинников: продление «дачной амнистии» защитит права на недвижимость

REGNUM10:29
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Россия провела в космическом пространстве испытаний противоспутникового оружия – с таким заявлением выступили руководитель космической программы Великобритании Харви Смит и космическое командование США.
Газета.Ru 17:22
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Происшествия

На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных

Российская газета 17:46
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Футбол

«Лацио» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Италии

Римский "Лацио" одолел "Кальяри" в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:1.
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Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
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Игры

Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch

REGNUM 20 июля в 16:11
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Технологии

В сети появилась база с данными 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы»

Представители компаний назвали это сбором информации, а не взломом.
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Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

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Газета.Ru 16:00
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Политика

Кадыров назвал Помпео заказчиком убийства Джорджа Флойда

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео заказал убийство Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:32
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи

Газета.Ru 08:42
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Помпео считает, что Пекин повторяет ошибки СССР

По мнению госсекретаря США Майка Помпео, США одержат верх в противостоянии с КНР, поскольку Пекин повторяет ошибки СССР.
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Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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Происшествия

В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского

Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
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Общество

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Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 11:24
Общество

Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе

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Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

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Коммерсантъ 12:08
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Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
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Политика

Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
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Происшествия

В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья

В Архангельской области полиция начала проверку по факту принудительного переодевания мальчиков в платья в одном из детских садов города Котласа.
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
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Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте

Концерт южнокорейской музыкальной группы BTS состоялся в онлайн-формате и оказался самым масштабным выступлением за всю историю существования интернета.
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Футбол

Пять футболистов покинули ФК «Рубин»

Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.
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Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды

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В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд

Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель и правовед, специалист в области гражданского права. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ. Государственный советник юстиции Российской Федерации. Депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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