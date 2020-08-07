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Российская газета
Российская газета

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о продлении на три года действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Однако кабмин документ не поддержал. ЕНВД должен был окончить действовать с 1 января 2021 года, парламентарии предлагают продлить его до 1 января 2024 года.В источнике
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Фонтанка.Ру

Госдума и Совфед продлевают жизнь ЕНВД до 2024 года. Правительство против

Фонтанка.Ру09:47
Московский Комсомолец

Не одобренный правительством закон о ЕНВД внесен в Госдуму

Московский Комсомолец09:17
Вятка-На-Сети

ЕНВД пытаются спасти и продлить до 2024 года: законопроект № 1003319-7

Вятка-На-Сети06:50
Интерфакс

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Интерфакс08:40
Российская газета

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Российская газета06:38
Парламентская газета

В Госдуму внесли законопроект о продлении срока действия ЕНВД

Парламентская газета06:12
REGNUM

Законопроект о продлении срока действия ЕНВД внесен в Госдуму

REGNUM05:55

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Газета.Ru05:14
1,3K

Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев

Офис генерального прокурора Украины открыл дела против более сотни иностранцев, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев
Lenta.ru10:57
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Подельник бывшего главы Минфина Подмосковья получил 5,5 лет колонии

В декабре 2019 года Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признавшего вину в хищении, растрате и легализации свыше 14 млрд рублей.
Интерфакс10:55

На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
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«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости10:59

В Иркутской области к губернаторским выборам допущены 7 кандидатов

Процедуру регистрации в избиркоме прошли семь кандидатов на пост губернатора региона: Михаил Щапов (КПРФ), Игорь Кобзев (самовыдвиженец), Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), Максим Евдокимов («Родина»), Андрей Духовников (ЛДПР), Геннадий Щадов (КПСС), Лариса Егорова («Справедливая Россия»).
Бел.Ру10:30
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