В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о продлении на три года действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Однако кабмин документ не поддержал. ЕНВД должен был окончить действовать с 1 января 2021 года, парламентарии предлагают продлить его до 1 января 2024 года.