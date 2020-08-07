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Российская газета
Российская газета

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о продлении на три года действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Однако кабмин документ не поддержал. ЕНВД должен был окончить действовать с 1 января 2021 года, парламентарии предлагают продлить его до 1 января 2024 года.В источнике
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Фонтанка.Ру

Госдума и Совфед продлевают жизнь ЕНВД до 2024 года. Правительство против

Фонтанка.Ру09:47
Московский Комсомолец

Не одобренный правительством закон о ЕНВД внесен в Госдуму

Московский Комсомолец09:17
Интерфакс

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Интерфакс08:40
Вятка-На-Сети

ЕНВД пытаются спасти и продлить до 2024 года: законопроект № 1003319-7

Вятка-На-Сети06:50
Российская газета

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Российская газета06:38
Парламентская газета

В Госдуму внесли законопроект о продлении срока действия ЕНВД

Парламентская газета06:12
REGNUM

Законопроект о продлении срока действия ЕНВД внесен в Госдуму

REGNUM05:55

Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point
F1news.ru5 августа в 10:51
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)07:00
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Вирусолог назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Лукашенко предложил ввести оппозиционерам свою плазму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ранее перенес заражение коронавирусом, в шутку предложил поделиться своей кровью с антителами с представителями оппозиции, чтобы «привлечь их на свою сторону».
Rambler News Service08:57
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