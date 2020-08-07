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Российская газета
Российская газета

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о продлении на три года действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Однако кабмин документ не поддержал. ЕНВД должен был окончить действовать с 1 января 2021 года, парламентарии предлагают продлить его до 1 января 2024 года.В источнике
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Московский Комсомолец

Не одобренный правительством закон о ЕНВД внесен в Госдуму

Московский Комсомолец09:17
Интерфакс

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Интерфакс08:40
REGNUM

Законопроект о продлении срока действия ЕНВД внесен в Госдуму

REGNUM05:55
Вятка-На-Сети

ЕНВД пытаются спасти и продлить до 2024 года: законопроект № 1003319-7

Вятка-На-Сети06:50
Российская газета

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Российская газета06:38
Парламентская газета

В Госдуму внесли законопроект о продлении срока действия ЕНВД

Парламентская газета06:12
Бухгалтерия.ру

Ни пуха! Законопроект о продлении срока действия ЕНВД внесен в Госдуму

Бухгалтерия.ру07:45

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2025 году

Совместный Российско-белорусский спутник планируется запустить через 5 лет, сообщил директор НИРУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии и главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой 7 августа на выставке «Беларусь интеллектуальная», передает БелТА.
ИА Красная Весна07:58

В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах в отношении компании

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, а также сделок, касающихся соцсети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними предприятиями.
Инфорос06:36

Экс-полковника Захарченко вернули в СИЗО в Москве

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули из мордовской колонии в следственный изолятор в Москве для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
Газета.Ru08:59
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Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану

Российский лидер Владимир Путин предложил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудить возможность дополнительных мер помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута.
RT на русском09:03

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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