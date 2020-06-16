с чего всё началось

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.

Экономика С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир» С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. 1

Общество Минтруд оценил предложение сократить новогодние праздники в 2021 году Ранее сенатор Андрей Кутепов направил в Минтруд для получения озыва законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные из-за пандемии COVID-19. 4,8K

Общество Губернатор Курганской области запретил принимать на работу чиновников, врачей и учителей Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил приостановить прием граждан на работу в органы исполнительной власти и местного самоуправления, а также в государственные и муниципальные учреждения. 2

Происшествия Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек. 1,6K

Происшествия Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения. 430

Фигурное катание Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 12

Хоккей Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России. 1

Экономика Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом всех ключевых индексов Умеренный рост продемонстрировали ключевые биржевые индексы к концу торговой сессии на фондовой бирже Нью-Йорка 15 июня, следует из данных, размещенных на сайте биржи.

Армия и оружие Китай, Пакистан и Индия увеличили свой ядерный арсенал Напомним, в Индии решение о начале разработки ядерного оружия было принято после неудачной войны с Китаем в 1962 году и войны с Пакистаном в 1965 году. 4