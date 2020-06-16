с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. Изменения предполагается внести в гл. 49.1 Трудового кодекса России, следует из электронной базы данных Думы.

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

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