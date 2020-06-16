Общество
Газета.RuВ Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
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Наука
В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат
Лондон, 16 июня 2020, 15:19 — REGNUM Недорогой и доступный препарат для лечения пациентов с COVID-19 нашли британские ученые, сообщает 16 июня телеканал Sky News.
REGNUM 08:19
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Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
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Космос
Коричневый карлик в Плеядах оказался двойным
По оценкам ученых, масса компаньона Roque 12 может составлять от 10 до 42 масс Юпитера, так что, скорее всего, это тоже коричневый карлик (нижняя граница их массы обычно оценивается в 13-14 масс Юпитера, хотя существуют и другие мнения), при этом сохраняется вероятность и гигантской планеты.
Naked Science вчера в 03:45
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Общество
Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года
Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.
Сахалин.Инфо 18:42
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
Общество
Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток.
ТВ Центр 14:22
Происшествия
В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку
REGNUM вчера в 23:43
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета 05:59
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru 15:05
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Футбол
Стерлинг: никогда не устану быть чёрным
Чемпионат 16:52
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Футбол
Мощное интервью с Виталием Дьяковым. Он прошёлся по всем в РПЛ
Виталий Дьяков за свою жизнь дал много ярких комментариев. Оказалось, что все это было лишь разгоном перед этим интервью.
Чемпионат 15:45
Здоровье
Шесть детей заразились коронавирусом в детсаду в Туле
Обследование на коронавирус прошли остальные сотрудники и дети, посещавшие дежурную группу.
Kursk.com 12:33
Общество
Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru 13:17
Космос
США запустят военный спутник с борта МКС
Малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA планируется вывести на орбиту 17 июня с борта Международной космической станции, сообщило НАСА.
РИА Новости 13:36
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
Музыка
Little Big обвинили в плагиате треков The Black Eyed Peas
Группу Little Big обвинили в плагиате песен американских коллег — The Black Eyed Peas.
Пятый канал вчера в 23:28
Политика
Дональд Трамп предложил реформу американской полиции
Дональд Трамп предложил реформу американской полиции Президент США Дональд Трамп обнародовал указ, который должен был, с одной стороны, реформировать полицию, удовлетворив тем самым требования протестующих, а с другой — не вызвать раздражения у стражей порядка.
Коммерсантъ 14:43