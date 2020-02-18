Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

с чего всё началось

18 февраля 2020 года «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 % до 15 %. Ставка НДС была повышена с 18 % до 20 % с 1 января 2019 года.

В Госдуму внесен законопроект о снижении НДС до 15 %

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