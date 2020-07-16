Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
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Правительство внесло в Госдуму проект о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новости14:20

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Коммерсантъ14:20

Минфин РФ подготовил поправки в законодательство по налоговому маневру для IT

Финмаркет13 июля в 01:11

Законопроект о «налоговом маневре» для IT внесен в Госдуму: кому и сколько

REGNUM12:32

Кабмин обсудит поправки для налогового маневра в сфере IT

ТАСС06:16

В России планируются налоговые льготы для IT-отрасли

Правовая гарантия13 июля в 02:35

В Госдуму внесли законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

Интерфакс13:59
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
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Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты

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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
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Газета.Ru 14:39
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«Уфа» уступила «Динамо», пропустив гол с пенальти

В матче 29-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле уступила московскому «Динамо» (0:1). У уфимцев была беспроигрышная серия из восьми матчей (две победы, шесть ничьих).
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Microsoft официально прекращает производство Xbox One X

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Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
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Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат

Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
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У защитника «Салавата» Мясищева диагностирована двусторонняя пневмония

У спортсмена была диагностирована двусторонняя пневмония. Новость об этом передает издание gorobzor.
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Нюша впервые призналась, что увела Сивова из семьи

Певица Нюша впервые призналась, что увела своего супруга из семьи.
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Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
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Общество

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
РБК вчера в 18:51
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Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц

Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
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Армия и оружие

Посол Армении назвал приведшую к обострению конфликта с Азербайджаном причину

Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал приведшую к обострению конфликта с Азербайджаном причину в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 15:42
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ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
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Здоровье

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 14 293

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 и достигло 14 293, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости вчера в 01:33
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Экономика

Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
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Общество

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
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Экономика

Власти Татарстана нашли средства на индексацию зарплат госслужащих

По сообщению главы бюджетного комитета Госсовета, президент Татарстана нашел деньги на индексацию зарплат.
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Здоровье

Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии

Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
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Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%

Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
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Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
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Известия 07:21
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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
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