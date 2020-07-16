Экономика
КоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
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Минфин РФ подготовил поправки в законодательство по налоговому маневру для IT
Финмаркет13 июля в 01:11
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Общество
Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты
Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Футбол
«Уфа» уступила «Динамо», пропустив гол с пенальти
В матче 29-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле уступила московскому «Динамо» (0:1). У уфимцев была беспроигрышная серия из восьми матчей (две победы, шесть ничьих).
Горобзор.ру 13:10
Игры
Microsoft официально прекращает производство Xbox One X
Компания Microsoft официально подтвердила, что прекращает производство своих консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition.
МИТ 15:07
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Футбол
Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
Бомбардир.ру 15:59
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Хоккей
У защитника «Салавата» Мясищева диагностирована двусторонняя пневмония
У спортсмена была диагностирована двусторонняя пневмония. Новость об этом передает издание gorobzor.
CT news 15:59
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела Сивова из семьи
Певица Нюша впервые призналась, что увела своего супруга из семьи.
ФАН 09:21
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место
«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 13:55
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Общество
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
РБК вчера в 18:51
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Армия и оружие
Посол Армении назвал приведшую к обострению конфликта с Азербайджаном причину
Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал приведшую к обострению конфликта с Азербайджаном причину в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 15:42
Энергетика
ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 15:46
Здоровье
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 14 293
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 и достигло 14 293, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости вчера в 01:33
Экономика
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Экономика
Власти Татарстана нашли средства на индексацию зарплат госслужащих
По сообщению главы бюджетного комитета Госсовета, президент Татарстана нашел деньги на индексацию зарплат.
Татарстан-24 10:00
Здоровье
Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии
Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
Коммерсантъ 13:34
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Экономика
Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:15
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews вчера в 10:05
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51