Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
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Правительство внесло в Госдуму проект о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новости14:20

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Коммерсантъ14:20

Минфин РФ подготовил поправки в законодательство по налоговому маневру для IT

Финмаркет13 июля в 01:11

Законопроект о «налоговом маневре» для IT внесен в Госдуму: кому и сколько

REGNUM12:32

Кабмин обсудит поправки для налогового маневра в сфере IT

ТАСС06:16

В России планируются налоговые льготы для IT-отрасли

Правовая гарантия13 июля в 02:35

В Госдуму внесли законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

Интерфакс13:59
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
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Происшествия

В Татарстане задержан экс-глава Буинского района

Следствие установило, что в 2003 году подозреваемый, являясь главой Буинского района, организовал убийство местного жителя.
TatCenter 09:24
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
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Экономика

Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса

Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
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Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
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Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
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Гаджеты

Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц

По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews 08:37
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Политика

В партии Зеленского определили своего кандидата на выборах мэра Киева

В украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" решили, что кандидатом на пост мэра Киева на предстоящих в конце октября выборах будет депутат Рады Ирина Верещук.
Газета.Ru 16:39
Кино

В Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе

Piter.tv 04:55
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
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Общество

Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты

Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
3
Экономика

Как узнать, имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию

Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.
Время Бухгалтера 04:55
2
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму

Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
Soccer.ru 04:12
Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов назвал самую модную девушку России

Стилист Александр Рогов назвал самую модную девушку в России, на его взгляд. Ей оказалась дизайнер и модный блогер Наталья Гольденберг.
Вечерняя Москва 06:00
Политика

Верховный суд России покидают два зампреда. Одного заменит однокурсница Путина

На фото: Ирина Подносова Василий Нечаев и Олег Свириденко покидают должности заместителей председателя Верховного суда России.
Legal.Report 11:51
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:15
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Политика

Путин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов

По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов.
Московский Комсомолец 07:47
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Политика

США призвали мир оказать нажим на Китай «единым фронтом»

Глава Госдепартамента Майкл Помпео в интервью телекомпании Fox News в четверг сообщил о попытках Вашингтона побудить другие страны оказать нажим на Китай.
Парламентская газета 16:20
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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Игры

Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition

Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition.
REGNUM 16:07
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Происшествия

В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей

Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
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Наука

Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов среды

Чтобы провести эксперимент ученые подсчитали, сколько рыбы женщины потребляли в среднем каждую неделю, измерили количество жирных кислот в их крови и определили среднее трехлетнее воздействие загрязнения воздуха на женщин.
Популярная механика 11:43
Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру 16:29
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Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Авто

По обходу воронежского села Лосево проехало 220 тысяч автомобилей

За десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля, по новому обходу Лосево и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, рассказали в пресс-службе «Автодора».
АиФ Воронеж 09:43
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