Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

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