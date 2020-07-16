Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
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Правительство внесло в Госдуму проект о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новости14:20

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В Госдуму внесли законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

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Кабмин обсудит поправки для налогового маневра в сфере IT

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Правовая гарантия13 июля в 02:35

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Коммерсантъ14:20
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
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Очередное обновление Windows 10 принесло ряд проблем пользователям. Из операционной системы пропал целый ряд интегрированных приложений.
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Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

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