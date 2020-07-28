Экономика

РосбалтРосбалтВ Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

1 фото
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом механизме по блокировке и «замораживанию» счетов и имущества компаний и физлиц, в отношении которых введены ограничительные меры, передает корреспондент «Росбалта». В законопроекте содержится широкий перечень ограничительных мер.
Читать в источнике
Комментировать
Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь-С1»

В Defense Express объяснили, к каким последствиям может привести внедрение ИИ в ЗРК. На Украине назвали катастрофой российский "Панцирь-С1".
Piter.tv 06:57
3
Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
690
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
733
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа

Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru вчера в 20:02
2
Политика

Европа останется закрытой для россиян до конца лета

Список не изменится до конца лета. Таким образом, россияне не смогут посетить страны Европы этим летом.
Pravda.Ru 07:49
Политика

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

Газета.Ru вчера в 04:32
87
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
1K
Общество

Голикова назвала сроки поставки вакцины против гриппа в регионы РФ

Поставка вакцины от гриппа в российские регионы начнется 31 августа.
Национальная служба новостей 07:28
Общество

В Зауралье два школьника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Стало известно, что два одиннадцатиклассника максимально успешно выполнили задания по физике и еще 6 получили наивысший балл на ЕГЭ по истории.
ГТРК Курган 05:49
21
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
2
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1K
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
41
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,5K
Шоу-бизнес

Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской

Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor 07:22
11
Технологии

Летные испытания двигателя ПД-35 планируют начать в 2025 году

Летные испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35 планируется начать в 2025 году.
ТАСС 06:29
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой

Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
28
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
2,1K
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля.
RT на русском 01:35
1
Общество

Отдыхающих в Анапе напугала почерневшая морская вода

Отдыхающие на черноморском курорте Анапа были напуганы, когда вода в море неожиданно окрасилась в жутковатый черный цвет.
ФАН 01:54
5
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
9
Политика

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

Российская газета 04:23
11
Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
761
Гаджеты

Samsung может отказаться от Bixby ради соглашения с Google

По информации источника, компания Samsung может начать продвигать голосового помощника Google и магазин приложений Play Store.
Astera 06:18
5
Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
RT на русском 07:38
Футбол

Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения

Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.
ProstoProSport 07:28
Здоровье

В Екатеринбурге три больницы вернутся к профильному приему пациентов

В Екатеринбурге от коронавирусной нагрузки планируют избавить весь нейрохирургический корпус 40-й, первую областную и психиатрическую больницы.
Екатеринбург Онлайн 07:03
2
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
85
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Политика

CNN опубликовала карту с Южными Курилами в составе Японии

Взгляд.ру 04:15
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное