Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом механизме по блокировке и «замораживанию» счетов и имущества компаний и физлиц, в отношении которых введены ограничительные меры, передает корреспондент «Росбалта». В законопроекте содержится широкий перечень ограничительных мер.

В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

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