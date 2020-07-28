Экономика
РосбалтВ Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом механизме по блокировке и «замораживанию» счетов и имущества компаний и физлиц, в отношении которых введены ограничительные меры, передает корреспондент «Росбалта». В законопроекте содержится широкий перечень ограничительных мер.
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Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает.
Lenta.ru 00:00
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 19:56
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Политика
Сенаторы США заявили о вмешательстве КНР в выборы через TikTok
Группа американских сенаторов-республиканцев обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой оценить возможный риск того, что Китай может воспользоваться приложением TikTok, чтобы вмешаться в предстоящие президентские выборы.
Московский Комсомолец 00:29
Финансы
Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс вчера в 08:50
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
VSE42.RU вчера в 05:58
Здоровье
Роскачество не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе
"Роскачество" не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе.
Piter.tv 01:36
Хоккей
«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы
МИР 24 вчера в 19:20
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Интерфакс вчера в 06:29
Происшествия
Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже двух миллиардов рублей
Бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов обвинен в причинении ущерба бюджету на сумму более двух миллиардов рублей.
Российская газета вчера в 14:27
Здоровье
До конца августа москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти обследование можно бесплатно в 66 больницах до конца августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Вести Подмосковья 01:49
Футбол
Лингард: «Я потерял себя и как игрока, и как человека»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне чемпионата Англии.
Soccer.ru 01:25
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru вчера в 05:29
Футбол
Газзаев предложил расширить Премьер-Лигу до 18 клубов
Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что число команд в РПЛ необходимо увеличить до 18 клубов.
ProstoProSport 00:00
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
26 июля Минобороны России сообщило об испытаниях первой атомной подводной лодки — носителя системы «Посейдон».
Рамблер вчера в 12:35
Здоровье
В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости вчера в 13:03
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
Размер экрана нового IPhone 12 составляет 5,4. Дисплей оборудован огромным вырезом для камеры TrueDepth, которая использует функцию распознавания лица Face ID, что по-прежнему огорчает большинство фанатов яблочного смартфона.
46ТВ 27 июля в 09:06
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55