Общество
Газета.RuВ Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
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Происшествия
Посольство уточнило данные о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
В туристическом автобусе, перевернувшемся в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России, некоторые получили травмы разной степени тяжести.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
Хоккей
Пять очков Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Ванкувером»
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Наука
Кишечную палочку научили производить биомассу из углекислого газа
Учитывая, что содержание CO2 в атмосфере планеты растет, и вместе с этим меняется климат, было бы неплохо перевести биопроизводство на безотходный режим, «научить» бактерии синтезировать органические вещества из углекислого газа, который они же сами (или еще и кто-то другой) и произвели при дыхании.
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов
"Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования", - говорится в тексте документа.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время поделился информацией о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая уже на протяжении шести лет восстанавливается после тяжелого ДТП.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Гаджеты
Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря
Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Общество
Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Общество
Крымская ракета долетела до масштабных выплат
Какую сумму военнослужащие обязаны возместить Минобороны Крымские военные случайно запустили ракету.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Культура
«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма
Наука
Инъекция магнитной жидкости в крови поможет остановить кровотечение
Инъекция магнитной жидкости в крови поможет остановить кровотечение и "запечатать" рану на время транспортировки пациента в медицинское учреждение, об этом информирует New Atlas.
Происшествия
Автобус с учащимися Усольского кадетского корпуса попал в ДТП
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника долга в 2 млрд рублей
Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 млрд рублей с ранее работавшей дворником жительницы Воскресенска Светланы Бодровой.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.