В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

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