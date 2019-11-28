Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

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В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Коммерсантъ21:24

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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

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В Госдуму внесут законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

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