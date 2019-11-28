Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
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Депутаты внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова.
РИА Новости00:41

Подробнее о событии

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Коммерсантъвчера в 21:24

«Так себе идея»: о выходном 31 декабря

REGNUM03:41

Депутаты внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

РИА Новости00:41

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

РБКвчера в 22:47

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму

Газета.Ru03:10

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Известиявчера в 16:34

В Госдуму вносят законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

ТАССвчера в 16:03
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Политика

На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
ТАСС вчера в 09:13
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Здоровье

Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Evo-rus.com вчера в 04:38
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Политика

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину

Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02
Энергетика

«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию

Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Право.ру 04:01
Технологии

Стала известна доля свиданий через Tinder, оканчивающихся сексом

ИнфоСМИ 05:50
Общество

Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны

Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
News.ru 04:44
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ вчера в 11:19
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Авто

В России ввели ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей.
Lenta.ru вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Территория новостей вчера в 15:12
Авто

В России отзывают почти 400 автомобилей Mercedes-Benz

Росстандарт сообщил об отзыве в России 361 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter (тип 907/910) из-за некорректной работы задних фонарей.
Автоновости дня вчера в 05:32
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости вчера в 15:57
Политика

Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
News.ru вчера в 07:14
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Футбол

Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге

Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
SM News вчера в 11:28
Армия и оружие

Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост

Сегодня в Керчи генерал армии Виктор Золотов вручил боевое знамя единственной в стране морской бригаде Росгвардии, которая заступила на дежурство по охране Крымского моста.
РЕН ТВ вчера в 11:51
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

Lenta.ru 05:18
Общество

В порт Петербурга пришло судно с урановыми отходами

Neva.Today вчера в 12:25
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Политика

В «Единой России» раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря

Ранее в думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем.
Российская газета 05:12
Гаджеты

До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung

В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.
3DNews вчера в 03:16
Автоспорт

Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году

В нынешнем сезоне Латифи выступает в Формуле 2, где занимает второе место перед финальным этапом, который пройдет в предстоящий уик-энд в Абу-Даби.
Autosport.com.ru 02:16
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