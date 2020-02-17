Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Напомним, на прошлой неделе Минфин и ЦБ объявили о завершении разработки законопроекта о продаже доли ЦБ в Сбербанке в пользу Росимущества. Пакет акций будет выкуплен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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с чего всё началось
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует
 из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК02:17

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Аксаков назвал возможные сроки принятия проекта о покупке акций Сбербанка

Известия01:53

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

ТАСС01:19

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

РБК02:17

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27
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Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Экономика

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
РБК 02:00
Кино

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

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Авто

В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

«Первыми моделями, доступными с марта 2020 года в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet станут Spark, Nexia и Cobalt», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Автоновостей дня» в понедельник, 17 февраля.
Автоновости дня 04:11
Кино

В Китае отменили премьеру фильма о Джеймсе Бонде

В Китае отменена премьера и все мероприятия, приуроченные к выходу в прокат фильма "Не время умирать".
Kinonews.ru 00:58
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Известия 03:46
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада

"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Газета.Ru 01:46
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Общество

В Китае запустили производство лекарства от коронавируса

Городовой 02:31
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Здоровье

Онкобольные пожаловались на трудный процесс получения инвалидности

Новый регламент Министерства здравоохранения вызвал споры и непонимание у онкобольных пациентов, которые считают, что отныне процесс получения инвалидности и необходимых лекарств станет сложнее.
Невские Новости вчера в 20:28
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК вчера в 06:43
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини

Волосы певицы собраны в пучок, а на лице почти нет макияжа. На фото виден твердый пресс и накачанные руки и ноги 50-летней исполнительницы.
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СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
Технологии

На Украине разработали тест-систему для выявления нового коронавируса

Тест-систему для выявления коронавируса (COVID-19) разработали и испытали на Украине, сообщил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.
РИА Новости 05:27
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

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Космос

Модель разрешила жидкий рассол на Марсе лишь на несколько часов в год

Математическая модель показала, что на поверхности Марса в жидком состоянии может оставаться лишь крепкий рассол — в только в течение нескольких часов в году при подходящих условиях.
N+1 14 февраля в 08:22
Экономика

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

По словам источников Forbes, доля бизнесмена в компании составляет 30 процентов, на основании чего журнал называет его новым долларовым миллиардером с состоянием в 1,65 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 10:12
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Политика

На Украине предложили направить делегацию Рады на День Победы в Москву

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил сформировать и направить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
RT на русском 05:23
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Общество

В России могут ограничить продажу вейпов и электронных сигарет

Замглавы ведомства Олег Салагай сообщил, что Минздрав не видит в антитабачном законе ограничений, которые не должны распространяться на электронные сигареты или вейпы.
ProUfu.ru вчера в 22:41
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
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