с чего всё началось

Напомним, на прошлой неделе Минфин и ЦБ объявили о завершении разработки законопроекта о продаже доли ЦБ в Сбербанке в пользу Росимущества. Пакет акций будет выкуплен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

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