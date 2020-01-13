Общество
КоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
Участники переговоров по Ливии ждут решения фельдмаршала Хафтара
Глава базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж по итогам переговоров в Москве, прошедших под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, подписал соглашение, направленное на урегулирование конфликта.
Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России
Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Фигурное катание
Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза
Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании она получила 200,03 балла.
Политика
Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»
Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
Футбол
Орье может продолжить карьеру в «Милане»
Защитник «Тоттенхэм» Серж Орье может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщается Football Italia, на Орье претендует «Милан».
Здоровье
С болезнями связана поза во время сна
Не стоит забывать, что людям обычно требуется от 7 до 9 часов сна.
Общество
Nissan планирует выйти из альянса с Renault
Японская компания Nissan ускорила разработку плана по разрыву связей с французской Renault.
Футбол
Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Политика
Лавров обсудит перспективы сотрудничества в ходе визита в Шри-Ланку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Шри-Ланку планирует обсудить возможность поставок в страну российской техники, а также перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и сфере информационных технологий.