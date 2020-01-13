Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

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