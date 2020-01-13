Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы поступил в Думу

News.ru08:52

В Госдуму внесли проект закона об амнистии к 75-летию Победы

Эхо Москвы14:03

В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы

Говорит Москва09:55

В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

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Znak.com08:13

В Госдуму внесли проект постановления об амнистии по случаю юбилея Победы

Парламентская газета07:09

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