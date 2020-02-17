Экономика
Газета.RuВ Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:10, Ашберн
Общество
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10 Pro
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Спорт
Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
По данным канала, Диброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии.
Авто
В Госдуме предлагают присваивать автомобилям экологический класс
Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову присваивать экологический класс всем автомобилям – даже тем, которые были выпущены до введения такой сегментации.
Политика
В Совфеде оценили вызов поверенного в делах России в МИД Украины
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на вызов временного поверенного в делах России на Украине в МИД страны в связи с задержанием украинского судна за браконьерство в Азовском море.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Футбол
Шапи-Сулейманов признался, что не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»
20-летний форвард "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов признался, что расстроился, когда узнал, что его друг Иван Игнатьев переходит в казанский "Рубин".
Гаджеты
IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру
Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Хоккей
Илья Воробьев: «Можно сделать комплимент обеим командам»
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Футбол
Футболист «Порту» Марега покинул поле после расистских оскорблений
Нападающий «Порту» Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям в выездном матче 21-го тура Примейры с клубом «Витория Гимарайнш».
Общество
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Экономика
ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов.
Экономика
Коронавирус повлияет более чем на 5 млн компаний по всему миру
По оценке Dun & Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о сокращении рейсов в Китай
«Аэрофлот» принял решение временно внести изменения в расписание полётов в Китай «в связи со снижением спроса».
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств
Что советует врач Доктор Халле советует изменить свои привычки для стабильного снижения артериального давления: — ежедневные прогулки по 15 минут помогут уменьшить "верхнее" давление на 5-8 миллиметров ртутного столба.