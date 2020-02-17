Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

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