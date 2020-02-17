Экономика
Газета.RuВ Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Религия
Грузинская церковь отказалась от участия во встрече по вопросу ПЦУ
Грузинская церковь решила не участвовать во встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании, которую организует иерусалимский патриарх Феофил III с целью обсуждения проблем православного мира.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в 26-м туре АПЛ
Здоровье
Бездомный не значит бесправный: кто помогает людям в трудной ситуации
Согласно документу, бездомный, не имеющий полиса ОМС, имеет право на получение медицинской помощи в полном объеме.
Политика
Регионам поставили план по голосованию за поправки в Конституцию
Администрация президента озвучила результат, который предлагается обеспечить региональным властям в ходе общероссийского голосования за поправки в Конституцию.
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
Футбол
«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
Футбол
«Милан» минимально обыграл «Торино» в Серии А
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о сокращении рейсов в Китай
«Аэрофлот» принял решение временно внести изменения в расписание полётов в Китай «в связи со снижением спроса».
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды
Футбол
Симеоне: «Уверен, что этот „Ливерпуль“ войдёт в историю»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью
Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец»
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Общество
Безос выделит на борьбу с изменениями климата $10 млрд
Основатель компании Amazon, американский бизнесмен Джефф Безос решил выделить на борьбу с изменениями климата $10 млрд.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Футбол
Футболист Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича
Общество
В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Экономика
Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди россиян.
Гаджеты
Huawei готовит сюрприз к Дню защитника Отечества
Компания Huawei опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что 23 февраля она проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу каких-то новых продуктов.
Общество
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Космос
Эксперты оценили опасность космического мусора для МКС
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Культура