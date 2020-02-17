Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
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В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Газета.Ru15:52

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС13:29

Госдума до конца недели рассмотрит в первом чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Агентство Москва06:02

В Госдуму внесен проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Московский Комсомолец12:48

Проект восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в ГД

Ридус12:47

Депутаты рассмотрят в I чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Дума ТВ08:17

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета12:52
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