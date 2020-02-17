Экономика
Газета.RuВ Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Греция примет участие в военно-морской миссии ЕС по Ливии
Греция готова участвовать в европейской миссии по контролю за исполнением запрета на ввоз оружия в Ливию, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 17 февраля по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Общество
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Происшествия
Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице
Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
Недвижимость
Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине
Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
Наука
Польские ученые поставили под вопрос теорию эволюции динозавров
Теория развития динозавров подразумевает, что предки ящеров постепенно изменяли свою тазобедренную кость, пока она не вошла сбоку в вертикальную впадину тазобедренного сустава, что позволило им передвигаться на двух ногах и стало существенным фактором в гонке эволюции.
Хоккей
«Амур» обыграл «Нефтехимик» благодаря хет-трику Владислава Ушенина
Хабаровский «Амур» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» 17 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Общество
Мишустин поручил членам правительства посетить проблемные регионы
На совещании с вице-премьерами Мишустин попросил министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти «как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день».
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Происшествия
В Южно-Сахалинске огласили обвинение по делу о 17 депутатах-взяточниках и выборах в гордуму
В новом процессе фигурируют еще 17 взяток — их, по версии следствия, группа собирала с желающих стать депутатами городской думы Южно-Сахалинска в 2014 году.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Гаджеты
На AliExpress появились подделки смартфонов Samsung и Huawei
На AliExpress появились подделки смартфонов от популярных брендов, включая Huawei и Samsung.
Авто
Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Политика
Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.