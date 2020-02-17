Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Политика Греция примет участие в военно-морской миссии ЕС по Ливии Греция готова участвовать в европейской миссии по контролю за исполнением запрета на ввоз оружия в Ливию, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 17 февраля по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Общество В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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Общество Мишустин поручил членам правительства посетить проблемные регионы На совещании с вице-премьерами Мишустин попросил министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти «как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день».

Происшествия Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.