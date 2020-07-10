Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
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с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи

Закон на защите семьи Крашенинников уточнил, что "законопроектом предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда, для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью".
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Российский государственный деятель и правовед, специалист в области гражданского права. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ. Государственный советник юстиции Российской Федерации. Депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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