Закон на защите семьи Крашенинников уточнил, что "законопроектом предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда, для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью".

с чего всё началось

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Общество Дмитрий Патрушев назвал Брянщину аграрным лидером Сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил проходящую на Брянщине крупнейшую в стране аграрную выставку Всероссийский день поля. 5

Политика Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17 Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости". 2K

Общество Главу УИК в Москве отстранили из-за подмены членов комиссии посторонними при голосовании В Мосгоризбиркоме разбираются в ситуации в участковой избирательной комиссии №2756, председатель которой Ирада Алиева была уволена в связи с процессуальными нарушениями во время голосования по Конституции.

Гаджеты Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.

Общество Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

Технологии В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».

Недвижимость Квадратный метр в новостройках Петербурга с начала года стал дороже почти на 9% По данным «Полис Групп», в Санкт-Петербурге с начала года цены на жилье выросли на 8,8%, в Ленинградской области цены растут не так активно — на 3,9%. Как отмечают аналитики, обычно полугодовой прирост составляет 5–6%.

Автоспорт «Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре «Формула-1» объявила, что Гран-при России состоится на трассе в Сочи в период с 25 по 27 сентября.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 10