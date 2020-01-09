Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января. Согласно документу, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы.
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с чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект
, который позволит отключать номера мобильных телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
Коммерсантъ04:42

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Депутаты предложили блокировать мобильную связь в тюрьмах и СИЗО

РБК05:45

В Думе предложили блокировать незаконно используемые в тюрьмах и СИЗО мобильные

Интерфакс03:49

Мобильных операторов могут обязать блокировать номера заключенных

Коммерсантъ04:42

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения мобильных в тюрьмах

ТАСС04:31

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

Lenta.ru04:06

В Госдуму внесен законопроект об отключении мобильных телефонов в тюрьмах

Российская газета04:45

Операторов обяжут отключать незаконные мобильники в тюрьмах

Вести.Ru03:40
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Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
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Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»

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К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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Участники акции протеста в Сухуме ворвались в здание администрации президента Абхазии.
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В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
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После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
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