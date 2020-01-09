Общество
Lenta.ruВ Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января. Согласно документу, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы.
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с чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект, который позволит отключать номера мобильных телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.Коммерсантъ04:42
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Наука
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Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
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Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
В ноябре 2019 года агентство "Украинские новости" сообщило, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту возможной госизмены, злоупотребления властью, взяточничества и других нарушений главы Службы безопасности Баканова.
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В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассекретили пол будущего ребенка
Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.
Общество
В Волгоградской области редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
В Урюпинске глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгу Шулебину за то, что та разместила в статье фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.
Происшествия
Центробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной
Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.
Наука
Ученые выяснили, как продлить жизнь на десять лет
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
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Уткин не верит в возрождение карьеры бывшего мужа Бузовой
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СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
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Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
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В России рекордно подешевел iPhone 7
Экономика
Алкоголь дорожает, МРОТ растет. Какие еще нововведения обещает 2020 год
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Microsoft выпустила первое в этом году тестовое обновление Windows 10 с новым функционалом
Корпорация Microsoft выпустила первое в наступившем году тестовое обновление своей актуальной операционной системы Windows 10.
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Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2»
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Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.