с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января. Согласно документу, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы.

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

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