В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Смотрите также
Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
В Ростуризме допустили повторение акции кешбэка за туры по России
Полиция поднялась на борт самолета, где Навальному стало плохо
Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
В больнице сообщили, что диагноз Навальному пока не поставили
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
В США высоко оценили смекалку подводников флота России в Арктике
Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Жена Михаила Ефремова рассказала о его травмах после смертельного ДТП
Румынский певец попал под поезд и умер в прямом эфире
Смартфоны смогут определять степень опьянения владельца
В Москве попрощались с Валентиной Легкоступовой
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
В больнице сообщили, что диагноз Навальному пока не поставили
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса
СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. По его словам, отмена налога станет существенной мерой поддержки граждан.В источнике
Подробнее о событии