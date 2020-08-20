Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. По его словам, отмена налога станет существенной мерой поддержки граждан.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

РИА Новости06:39
РБК

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

РБК05:15
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ru04:07
URA.Ru

Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

URA.Ru04:08
RT на русском

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

RT на русском04:02
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Service03:54
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАСС03:34

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
Интерфакс05:29
632

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
193

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру02:29