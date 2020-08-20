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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. По его словам, отмена налога станет существенной мерой поддержки граждан.В источнике
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РБК

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

РБК07:16
RT на русском

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

RT на русском04:02
URA.Ru

Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

URA.Ru04:08
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ru04:07
РИА Новости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

РИА Новости06:39
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Service03:54
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАСС03:34

Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости07:09
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Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44