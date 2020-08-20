В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. По его словам, отмена налога станет существенной мерой поддержки граждан.