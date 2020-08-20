В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
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Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. По его словам, отмена налога станет существенной мерой поддержки граждан.В источнике
С чего всё началось
«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране»,— сказано
в пояснительной записке к документу в электронной базе Госдумы.
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