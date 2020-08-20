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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. По его словам, отмена налога станет существенной мерой поддержки граждан.В источнике
С чего всё началось
«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране»,— сказано
 в пояснительной записке к документу в электронной базе Госдумы.
Коммерсантъвчера в 06:23
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Российская газета

Сколько ездишь - столько платишь

Российская газетавчера в 12:58
RT на русском

В Госдуме прокомментировали законопроект об отмене транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАССвчера в 03:34
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В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 06:39
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ruвчера в 04:07
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Serviceвчера в 03:54
РБК

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

РБКвчера в 07:16

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

В январе 2020 года в российском подразделении «Ашана» был организован комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству, сообщил в интервью РБК глава этого подразделения Йоханнес Толай (полная версия интервью будет опубликована в пятницу, 21 августа).
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В ответ Майя Кириллова предложила все-таки рассмотреть этот вопрос, она, как и другие депутаты уверена, что генеральный план Южно-Сахалинска составлен с многочисленными ошибками.
Сахалин.Инфовчера в 04:11

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

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Эдинсон Кавани согласовал условия контракта с «Бенфикой»

Лиссабон, 20 августа 2020, 23:52 — REGNUM Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в ближайшее время заключит контракт с лиссабонской "Бенфикой" Эдинсон Кавани Jimmy Baikovicius Согласно информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио, Кавани прибудет в столицу Португалии для подписания контракта в ближайший понедельник.
REGNUMвчера в 16:52

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионатвчера в 13:38
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