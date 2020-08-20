Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным на портале
 правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.
Известия19:41
Подробнее о событии
Известия

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Известия19:41
Российская газета

Сколько ездишь - столько платишь

Российская газетавчера в 12:58
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАССвчера в 03:34
РИА Новости

В Госдуму внесен проект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 06:39
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ruвчера в 04:07
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Serviceвчера в 03:54
RT на русском

В Госдуме прокомментировали законопроект об отмене транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09

Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
2

В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции

Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.
REGNUMвчера в 14:07
478

В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами

Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение цифр можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.
РИА Новости23:03
1

Глава минстроя Забайкалья заработал более 14 млн руб. в 2019 году

Напомним, губернатор края Александр Осипов за 2019 год заработал 2,5 миллиона рублей В собственности у главы краевого минстроя есть совместная с супругой квартира в 78,6 квадратных метров и ещё одна квартира в 200 квадратных метров – в пользовании.
Zabnews.ru23:17
1

Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек

Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
REGNUMвчера в 09:58
24