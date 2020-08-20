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Известия
Известия

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным на портале
 правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.
Известия19:41
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Известия

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Известия19:41
Российская газета

Сколько ездишь - столько платишь

Российская газетавчера в 12:58
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Serviceвчера в 03:54
РИА Новости

В Госдуму внесен проект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 06:39
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ruвчера в 04:07
RT на русском

В Госдуме прокомментировали законопроект об отмене транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАССвчера в 03:34

Онищенко перечислил возможные причины госпитализации Навального

Ранее пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что во время возвращения в Москву из Томска ее руководителю стало плохо, после чего самолет был экстренно посажен в омском аэропорту.
Экономика сегоднявчера в 10:31
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GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.comвчера в 06:54
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МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
РИА Новостивчера в 08:23
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