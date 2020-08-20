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Известия
Известия

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным на портале
 правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.
Известия19:41
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Известия

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Известия19:41
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ruвчера в 04:07
RT на русском

В Госдуме прокомментировали законопроект об отмене транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09
РИА Новости

В Госдуму внесен проект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 06:39
Российская газета

Сколько ездишь - столько платишь

Российская газетавчера в 12:58
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Serviceвчера в 03:54
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАССвчера в 03:34

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова выступил предполагаемый очевидец происшествия — Александр Кобец.
Коммерсантъвчера в 16:31
4,4K

Роскачество рассказало, какие вина любят россияне

Россияне стали покупать больше сухих вин, тогда как сладость в напитке становится немодной, кроме того, российские женщины стали более активны как покупатели вин, хотя раньше их в основном покупали мужчины, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
ПРАЙМ20:31

В ЕАО в суд, почту, налоговую и банк поступили сообщения о минировании

Биробиджан, 21 августа 2020, 04:01 — REGNUM В Еврейской АО утром 21 августа из-за сообщений о минировании были оцеплены здания районного суда Биробиджана, почтовых отделений, налоговой службы и отделения Сбербанка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM21:01

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27

МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
РИА Новостивчера в 08:23
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Подведены итоги онлайн-турнира по World Of Tanks в Калмыкии

В минувшие выходные «Ростелеком» совместно с компанией Wargaming, Министерством спорта и молодежной политики Калмыкии и региональным отделением Федерации компьютерного спорта провёл в республике онлайн-турнир по World of Tanks.
РИА Калмыкия18 августа в 09:03

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17
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Прилепин заявил, что СБУ может попытаться выкрасть Стрелкова

По словам Прилепина, СБУ может не остановиться и в будущем попытаться похитить первого премьер-министра ДНР Александра Бородая или экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.
Национальная служба новостейвчера в 05:37
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