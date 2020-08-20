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Известия
Известия

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным на портале
 правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.
Известия19:41
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Известия

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Известия19:41
Российская газета

Сколько ездишь - столько платишь

Российская газетавчера в 12:58
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Serviceвчера в 03:54
РИА Новости

В Госдуму внесен проект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 06:39
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ruвчера в 04:07
RT на русском

В Госдуме прокомментировали законопроект об отмене транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАССвчера в 03:34

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новостивчера в 11:36
41

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
29

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17
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Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
1

Ученые: Воздействие бисфенола А связано с повышенным риском смертности

В Колледже общественного здравоохранения Университета Айовы ученые после проведенного исследования выяснили, что высокое воздействие такого органического соединения, как бисфенол А (BPA) может быть связано с высоким риском смертности от всех факторов.
OAnewsвчера в 13:51