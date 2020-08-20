В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
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Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным на портале
правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.
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