Общество
ИзвестияВ Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.
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с чего всё началось
Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.Известия19:41
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Напомним, угольщики оплачивают питание медикам Республиканской инфекционной больницы четвертый месяц.
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Компания АвтоВАЗ обратилась к россиянам с предложением придумать имя для новой модели LADA.
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Известия 18:18
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Головченко оценил решение Евросоюза выделить €53 млн Белоруссии
Финансовая помощь Белоруссии со стороны Евросоюза в размере €53 млн является «не очень щедрой», заявил премьер-министр Роман Головченко.
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NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС
Выросший уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу, находится в допустимых рамках, сообщили в NASA.
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Экономика
Аналитики дали прогноз о курсе рубля в сентябре
Эксперты рассказали о том, как может измениться курс рубля в сентябре, пишет «Российская газета».
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Россия отправит в Мексику вакцину от коронавируса для испытаний
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Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу
Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
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Врио губернатора Иркутской области представил предвыборную программу
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал благополучие жителей основным приоритетом в своей работе.
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