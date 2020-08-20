с чего всё началось

Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

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Происшествия Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Байкала Росприроднадзор и прокуратура проверяют информацию о загрязнении Байкала стоками очистных сооружений. Об этом ОТР сообщили в ведомстве.

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Общество Вильфанд предупредил об аномальном тепле в ряде регионов России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном тепле в ряде областей на севере европейской части страны, а также в Калининградской области.

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Здоровье В Приморье за сутки коронавирус выявлен в семи районах Владивосток, 21 августа 2020, 03:56 — REGNUM В Приморье, в семи муниципалитетах за минувшие сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом: в Пожарском и Кировском районах, в Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве, а также во Владивостоке.

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