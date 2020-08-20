В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Смотрите также
Трое погибли в ДТП с автобусом под Петербургом
Россия поставит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО
В Германии планируют выслать самолет за Навальным
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Вильфанд предупредил об аномальном тепле в ряде регионов России
На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников
Милиция задержала председателя стачкома МАЗа
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada
Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд
Клип Бузовой посмотрели почти 2 млн раз за сутки
Депутаты Госдумы предложили отменить НДФЛ за продажу вторсырья
В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников
Россия поставит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным на портале
правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо.
Подробнее о событии