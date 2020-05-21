Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом информирует РИА Новости.

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

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