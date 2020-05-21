Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось

Госдума удваивает размер минимального пособия по уходу за первым ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 рублей до 6 752 рублей.
ТАСС06:03

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ГД во II чтении приняла законопроект о пособии на детей для неработающих

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В России в два раза повысят детские пособия

URA.Ru08:10

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

RT на русском06:55

Законопроект об увеличении пособий по уходу за детьми приняли во II чтении

Москва 2408:36

Выплаты семьям с детьми вырастут вдвое

Телеканал 360°06:30

Госдума удваивает размер минимального пособия по уходу за первым ребенком

ТАСС06:03

Госдума одобрила удвоение пособия по уходу за ребёнком

News.ru06:32
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Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Общество

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Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
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Коммерсантъ 11:06
Общество

В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах

По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
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Кино

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Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
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Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI

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Прекрасная Шарлиз Терон в очередной раз демонстрирует, чьи в лесу шишки: на YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер фантастического боевика "Старая гвардия" (The Old Guard).
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Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
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РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
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Ученые NASA смогли обнаружить в Антарктике следы параллельной вселенной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Секрет похудения Петра Порошенко раскрыт

Журналисты «Страна.ua» раскрыли секрет экс-президента Украины Петра Порошенко, информация размещена на сайте издания.
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