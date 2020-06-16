с чего всё началось

Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи. Собственно говоря, сделать соавторами этого важного документа миллионы граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,1K

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Происшествия Дело возбудили после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова. 3K

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,4K

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2,2K

Происшествия Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.

Происшествия На похоронах сатирика Трушкина произошла кража Во время похорон сатирика Анатолия Трушкина у одного из присутствующих украли крупную сумму денег, заявил сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. 24

Происшествия Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают. 345

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 9,2K

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Общество Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости». 467

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Футбол Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.

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Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие. 887

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Здоровье Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов. 1

Технологии Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500 После нескольких лет развития компания в прошлом году начала сдавать устройство в аренду предприятиям, и сегодня уже любая американская фирма может обзавестись Spot за $74 500. 3