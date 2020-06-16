Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
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Андрей Турчак
Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи. Собственно говоря, сделать соавторами этого важного документа миллионы граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона.
— Андрей Турчак, российский политикРоссийская газета 09:10
с чего всё началось
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект
 о регулировании дистанционной и удаленной работы.
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