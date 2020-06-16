с чего всё началось

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

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