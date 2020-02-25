Политика
Lenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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Здоровье
Врачи рассказали о симптомах свиного гриппа и способах защиты от него
Врачи рассказали, каковы признаки и симптомы свиного гриппа.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море
Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Политика
Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США
Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч
«Наполи» с «Барселоной» начинают свой путь в плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч 1/8 финала турнира команды проводят в Италии.
Происшествия
Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Хоккей
СКА забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА в Москве в матче КХЛ
Происшествия
В Германии при наезде на толпу пострадали 18 детей
Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен 18 детей.
Футбол
Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами
Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.
Общество
В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки
Кино
Новые фото и видео со съёмок «Матрицы 4» появились в Сети
"Матрица 4" создала военную зону в центре Сан-Франциско, - подписывают видео пользователи соцсетей.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Политика
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Спорт
Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»
Футбол
УЕФА допускает перенос или отмену Евро-2020 из-за коронавируса
Проведение турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет приостановлено в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Европе.
Общество
В России обозначили сроки «эры нефти»
В ближайшие десятилетия сохранится спрос на углеводороды, в том числе нефть.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестеркин попали в аварию
Отмечается, что Бучневич не получил серьезных повреждений, а Шестеркин получил перелом ребра, на восстановление у него уйдет около двух недель.
Общество
Для Нью-Йорского расширения The Division 2 выпустили приквел в виде короткометражки
Ubisoft выпустила анимационную короткометражку The Division 2, которая послужит сюжетным мостиком между первой частью и расширением «Воители Нью-Йорка» для сиквела.
Музыка
Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Происшествия
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Армия и оружие
Армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе
По данным сирийского агентства SANA, сегодня на юге провинции Идлиб в районе селения Дадих подразделение правительственных сил сбило турецкий беспилотник.