Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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