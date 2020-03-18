Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.
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с чего всё началось
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму экстренные поправки
 в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РБКвчера в 08:07

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На фоне коронавируса Госдума даст правительству новые бюджетные полномочия

REGNUMвчера в 05:49

Власти выдадут долговые гарантии компаниям на борьбу с кризисом

РБКвчера в 08:07

Депутаты предлагают неограниченно тратить средства последнего российского резервного фонда из-за коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 06:50

Госдума обсудит связанные с коронавирусом поправки в Бюджетный кодекс

News.ruвчера в 19:13

В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Российская газетавчера в 07:59

В ГД внесен проект об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства из-за коронавируса

Агентство Москвавчера в 07:10

Полномочия кабмина по использованию резервного фонда могут расширить для борьбы с короновирусом

Парламентская газетавчера в 11:15
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Москва 24 вчера в 07:30
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Газета.Ru 02:14
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество

S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории

S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян, сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 03:59
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
РБК 03:40
Армия и оружие

ТАСС: под Калининградом развернут РЛС, способную «следить» за Европой

Вторую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер» развернут под Калининградом.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Экономика

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
REGNUM 17 марта в 20:22
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

В Сирии найдено место гибели летчика Романа Филипова

Газета.Ru 01:53
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости вчера в 09:29
Происшествия

В Тульской области из-за утечки аммиака на заводе погиб мужчина

РБК 03:46
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 17 марта в 07:09
Общество

Ургант высмеял ажиотажный спрос на туалетную бумагу из-за коронавируса

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» пошутил над людьми, скупающими туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса.
БИЗНЕС Online 00:46
Гаджеты

Смартфон Redmi K30 Pro получит экран 60 Гц

Руководители Xiaomi и Redmi Ван Тенг Томас и Лу Вейбинг подтвердили, что смартфон Redmi K30 Pro получит дисплей с частотой обновления всего 60 Гц, несмотря на слухи о 90-герцевом дисплее.
Megaobzor.com вчера в 16:58
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Здоровье

ВОЗ высоко оценила готовность России к коронавирусу

Российские власти очень хорошо готовят систему здравоохранения к возможному росту числа заразившихся коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
Вестник Кавказа вчера в 16:15
Политика

Путин заявил, что больше всего доверяет простым россиянам

Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.
News.ru 03:05
Здоровье

Ростовский завод по производству медицинских масок перешёл на круглосуточный режим работы

Журналист donnews.ru побывал на предприятии и посмотрел, как выглядит производство, а также узнал, почему в аптеках сложно найти медицинские маски.
Donnews.ru 02:49
Футбол

«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса

«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.
Спорт-Экспресс 01:06
Политика

Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:18
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru 00:15
Здоровье

В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Газета.Ru вчера в 23:54
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