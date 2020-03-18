с чего всё началось

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.

В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Экономика Биржи США открылись падением на 5-6% Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Шоу-бизнес Бритни Спирс отреагировала на критику в соцсети Певицу просят разнообразить контент Американская поп-дива Бритни Спирс раскритиковала подписчиков, которые оставляли негативные комментарии под ее свежими постами на личной странице "Инстаграма".

Экономика ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Финансы Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.

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Общество Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Общество В США обнаружили коронавирус у конгрессмена Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти» Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Энергетика Цена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.

Общество Как коронавирус повлиял на загрязнение воздуха Экономист по экологическим ресурсам Стэнфордского университета Маршалл Берк сделал расчеты падения загрязнения воздуха в Китае и выводы о том, что число жизней, спасенных в Китае сокращением загрязнения, превышает число смертей от COVID-19.