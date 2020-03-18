Коронавирус
Российская газетаВ Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полномочия кабмина по использованию резервного фонда могут расширить для борьбы с короновирусом
Парламентская газета11:15
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Экономика
Биржи США открылись падением на 5-6%
Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отреагировала на критику в соцсети
Певицу просят разнообразить контент Американская поп-дива Бритни Спирс раскритиковала подписчиков, которые оставляли негативные комментарии под ее свежими постами на личной странице "Инстаграма".
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Технологии
Хакеры рассказали, что ФСБ заказала программу для кибератак через устройства интернета вещей
Хакерская группа Digital Revolution опубликовала документы, согласно которым ФСБ заказывала создание программы «Фронтон», с помощью которой можно организовывать кибератаки, используя устройства интернета вещей.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Финансы
Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах
Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.
Игры
В Final Fantasy 7 Remake появится персонаж из побочного романа по миру игры
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
В США обнаружили коронавирус у конгрессмена
Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»
Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Авто
Suzuki Jimny превратили в пикап
В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года
Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.
Общество
Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет.
Здоровье
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввёл режим повышенной готовности на территории региона из-за угрозы коронавируса, сообщили в пресс-службе губернатора.
Общество
Как коронавирус повлиял на загрязнение воздуха
Экономист по экологическим ресурсам Стэнфордского университета Маршалл Берк сделал расчеты падения загрязнения воздуха в Китае и выводы о том, что число жизней, спасенных в Китае сокращением загрязнения, превышает число смертей от COVID-19.
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Общество
Досрочный этап сдачи ЕГЭ перенесен на июнь
Досрочный этап ЕГЭ переносится на июнь из-за коронавируса, 18 марта сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Политика
Турция призывает россиян покинуть Турцию
Россиянам настоятельно рекомендуется покинуть Турцию и вернуться домой.