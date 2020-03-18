Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.
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с чего всё началось
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму экстренные поправки
 в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Турция призывает россиян покинуть Турцию

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