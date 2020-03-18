Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.
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с чего всё началось
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму экстренные поправки
 в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РБКвчера в 08:07

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На фоне коронавируса Госдума даст правительству новые бюджетные полномочия

REGNUMвчера в 05:49

Власти выдадут долговые гарантии компаниям на борьбу с кризисом

РБКвчера в 08:07

Депутаты предлагают неограниченно тратить средства последнего российского резервного фонда из-за коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 06:50

Госдума обсудит связанные с коронавирусом поправки в Бюджетный кодекс

News.ruвчера в 19:13

В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Российская газетавчера в 07:59

В ГД внесен проект об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства из-за коронавируса

Агентство Москвавчера в 07:10

Полномочия кабмина по использованию резервного фонда могут расширить для борьбы с короновирусом

Парламентская газетавчера в 11:15
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Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
RT на русском 01:54
Политика

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
Интерфакс вчера в 16:42
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Общество

Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»

Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Forbes 17 марта в 16:49
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Происшествия

Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом

Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
REGNUM 01:57
Армия и оружие

Капитан подлодки пояснил, почему США «проморгали» российский «Борей»

Как пояснил бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, американские военные не смогли обнаружить субмарину из-за её малой шумности и особого маневрирования.
REGNUM 01:53
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Общество

Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
РЕН ТВ 01:48
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Футбол

Англичанин от отчаяния на карантине включил РПЛ и влюбился в «Рубин», а «Урал» напомнил ему «Вест Хэм». Футбол – ❤️

Оказалось, что это начало тви-сериала с неожиданным финалом – созданием виртуального фан-клуба "Рубина" KazanUltrasUK.
Sports.ru вчера в 13:00
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra вчера в 10:46
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Авто

Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом

Китайская компания Changan выпустила больше информации о Uni-T, кроссовере, который получил гораздо больше, чем просто яркую внешность.
SpeedMe 17 марта в 04:24
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Общество

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

Как пояснил агентству источник в оперативных службах, речь идет об актере Кирилле Емельянове, снимавшемся в сериале "Кадетство" и фильме "Сволочи".
РИА Новости вчера в 16:52
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 17 марта в 08:59
Общество

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

На кадрах имитируется удар крылатыми ракетами по российскому мобильному межконтинентальному ракетному комплексу «Тополь-М» и зенитно-ракетному комплексу С-400, который его прикрывал, пишет Defence Blog.
Известия 00:59
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Общество

Россиянина с коронавирусом госпитализировали в Казахстане

В Казахстане госпитализировали гражданина России, у которого выявили коронавирус.
Газета.Ru вчера в 22:45
Фигурное катание

Загитова продемонстрировала, как защищается от коронавируса

RT на русском вчера в 17:45
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
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