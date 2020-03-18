с чего всё началось

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.

В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Политика Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.

Экономика Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.

Общество Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти» Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).

Авто Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом Китайская компания Changan выпустила больше информации о Uni-T, кроссовере, который получил гораздо больше, чем просто яркую внешность.

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Общество В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.