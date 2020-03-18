Коронавирус
Российская газетаВ Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.
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с чего всё началось
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму экстренные поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией.РБКвчера в 08:07
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В ГД внесен проект об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 07:10
Полномочия кабмина по использованию резервного фонда могут расширить для борьбы с короновирусом
Парламентская газетавчера в 11:15
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