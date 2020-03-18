Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.
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На фоне коронавируса Госдума даст правительству новые бюджетные полномочия

REGNUM05:49

Власти выдадут долговые гарантии компаниям на борьбу с кризисом

РБК08:07

Депутаты предлагают неограниченно тратить средства последнего российского резервного фонда из-за коронавируса

Фонтанка.Ру06:50

В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Российская газета07:59

В ГД внесен проект об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства из-за коронавируса

Агентство Москва07:10

Полномочия кабмина по использованию резервного фонда могут расширить для борьбы с короновирусом

Парламентская газета11:15

Власти выдадут долговые гарантии компаниям на борьбу с кризисом в РФ

News.ru08:45
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Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Российская газета 02:04
Авто

Ford отзывает более 18 тысяч автомобилей в России

Как сообщает федеральное агентство "Росстандарт", компания Ford отзывает в России от 18 тысяч автомобилей для исправления технических проблем, с которыми могут столкнуться водители.
Piter.tv 08:46
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
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Политика

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
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Политика

Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию

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Общество

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Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Политика

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Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
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Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

RT на русском 09:29
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«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
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Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Политика

МИД Украины направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД Украины назвал незаконным визит президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Life.ru 13:01
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Здоровье

Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Китайский врач Донгченг Ву, руководящий лабораторией в Ухане, заявил, что нашел лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 12:06
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
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Экономика

Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Эхо Москвы 16 марта в 15:02
Общество

Более 200 нарушителей режима изоляции найдены в Москве с помощью камер

RT на русском 05:58
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

Путин уволил замглавы ФСИН: тот говорил, что ему стыдно за коллег

Валерий Максименко занимал должность заместителя директора ФСИН России с 2016-го.
БИЗНЕС Online 07:21
Энергетика

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Вести.Ru вчера в 18:36
Политика

Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Московский Комсомолец 11:35
Экономика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
РИА Новости 08:16
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Чаловым интересуются три клуба АПЛ

Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.
REGNUM 11:40
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском вчера в 10:56
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Происшествия

В Петербурге арестовали подозреваемого в ограблении банка

Невский районный суд поместил под стражу Александра Логоденко, обвиняемого в разбойном нападении на отделение банка и хищении 1,5 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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