Коронавирус
Российская газетаВ Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.
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Полномочия кабмина по использованию резервного фонда могут расширить для борьбы с короновирусом
Парламентская газета11:15
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