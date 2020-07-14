Политика
Российская газетаГосдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 15 июля его рассмотрят на пленарном заседании.
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Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах
Комсомольская правдавчера в 13:21
Госдума должна рассмотреть сегодня поправки о трехдневном голосовании на выборах
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