Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 15 июля его рассмотрят на пленарном заседании.

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

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