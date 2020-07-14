Политика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 15 июля его рассмотрят на пленарном заседании.
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Совфед рассмотрит закон о трехдневном голосовании 24 июля

Российская газета05:29

Совфед рассмотрит закон о трехдневном голосовании 24 июля

РИА Новости04:49

Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах

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В Госдуме предлагают разрешить дополнительные места для голосования на обычных выборах

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Госдума должна рассмотреть сегодня поправки о трехдневном голосовании на выборах

Эхо Москвывчера в 21:08

Госдума обсудит возможность проведения голосования в течение трех дней

ТАССвчера в 17:03

Многодневные выборы в России будут без досрочного голосования

RT на русском01:06
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Общество

Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
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Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
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Политика

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ вчера в 10:18
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Происшествия

В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске

В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
7
Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Lenta.ru 04:12
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Общество

Суд оштрафовал Галямину на 200 000 рублей за пикет в поддержку Азара

Ведомости 04:14
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Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
CT news 02:38
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Политика

ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты.
Gazeta.SPb вчера в 07:48
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
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Общество

В Минобороны РФ заявили о безопасности вакцины против коронавируса

Исследования проводились Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.
REGNUM 04:25
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Происшествия

Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Газета.Ru 03:53
10
Наука

В Африке нашли топорик, сделанный из кости 1,4 миллиона лет назад

Топорик, который 1,4 миллиона лет назад сделали из кости и использовали для разделывания туш, был найден в Африке археологами.
Faktom 04:23
14
Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Газета.Ru 05:27
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин вчера в 08:11
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Гаджеты

Компания Xiaomi представила детский телефон Qin AI Life

Evo-rus.com вчера в 03:14
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Общество

Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских

Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
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Религия

Монастырь схиигумена Сергия запустит автобусы для паломников

Политсовет 01:17
Экономика

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 04:23
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Происшествия

Силовики пришли с обысками к депутату Заксобрания Ленобласти Зевакову

Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 11:50 — REGNUM Сотрудники силовых структур пришли с обысками к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Олегу Зевакову и офис его бывшей дорожной компании в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:50
5
Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Газета.Ru 05:13
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Происшествия

Соседи вызвали полицию домой к Розе Сябитовой

ФАН вчера в 16:06
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Хоккей

Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ

Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.
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Футбол

Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблице

Газета.Ru 03:53
Общество

Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет

В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
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