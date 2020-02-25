Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета». Уточняется, что новые меры предложены в 8 главу закона, который посвящен местному самоуправлению.

В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении

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