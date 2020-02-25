Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении

Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета». Уточняется, что новые меры предложены в 8 главу закона, который посвящен местному самоуправлению.
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В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении

Российская газета08:47

В Госдуме рассказали о внесении поправок о местном самоуправлении

Известия09:57

В Конституцию предложили внести поправку об органах местного самоуправления

Интерфакс09:45

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Коммерсантъ10:24

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Взгляд.ру08:43

В Конституцию предложили внести участие госорганов в формировании местного самоуправления

ТАСС08:38

В профильный комитет внесены дополнительные поправки в Конституцию РФ

Государственная Дума РФ08:22
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