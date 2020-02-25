Политика
Мой БрянскВ Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении
Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета». Уточняется, что новые меры предложены в 8 главу закона, который посвящен местному самоуправлению.
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Здоровье
У американки в мочевом пузыре начал вырабатываться алкоголь
Хоккей
Начался матч регулярного чемпионата КХЛ между «ХК Сочи» и «Торпедо»
"Торпедо" играет на выезде, но за плечами победа над "Спартаком" и очень сильная игра в Питере с местным "СКА".
Технологии
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД
Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Музыка
Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России
Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии
Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.
Общество
В Курганской области ждут Мишустина с министрами
В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Музыка
Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ
Участники группы Go_A, которая представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, постараются не общаться с российскими журналистами, заявила солистка коллектива Екатерина Павленко.
Кино
Новые фото и видео со съёмок «Матрицы 4» появились в Сети
"Матрица 4" создала военную зону в центре Сан-Франциско, - подписывают видео пользователи соцсетей.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе
Известно, что летательный аппарат был сбит военными подразделениями правительственных сил Сирии возле населенного пункта Дадих, который находится на юго-востоке провинции.
Экономика
РЖД выйдут из проекта на €1,2 млрд в Иране из-за санкций США
«Российские железные дороги» (РЖД) решили выйти из проекта в Иране по электрификации железнодорожной линии стоимостью €1,2 млрд из-за риска попасть под санкции США.
Общество
Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак
В стране объявлен трехдневный траур Бывший президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной 30 лет, пока он не был смещен в результате народного восстания против коррупции и авторитаризма, умер во вторник в возрасте 91 года.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за бывшего Алены Водонаевой — Артема Маркелова
31-летняя Катя Жужа вышла замуж за своего 25-летнего бойфренда — Артема Маркелова.
Общество
В Башкирии чиновник обругал посетителя матом за вопрос о дороге
В Башкирии в Иглинском районе посетитель-провокатор снял на видео, как местный чиновник ответил ему матом на просьбу про дорогу.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Кино
Появились первые рецензии на нового «Человека-невидимку» — впечатления смешанные
Общее впечатление у критиков получилось несколько смешанное, однако с положительным уклоном.