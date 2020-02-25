Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении

Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета». Уточняется, что новые меры предложены в 8 главу закона, который посвящен местному самоуправлению.
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В Госдуме рассказали о внесении поправок о местном самоуправлении

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В Конституцию предложили внести поправку об органах местного самоуправления

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Государственная Дума РФ08:22

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Взгляд.ру08:43

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ТАСС08:38

В комитет Госдумы поступила поправка в Конституцию о доступной медицине

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В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

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