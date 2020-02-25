В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки к законопроекту об изменении Конституции. Так, общероссийское голосование предлагается назначить указом президента. В документе должен быть сформулирован вопрос.

В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

Общество Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.

Экономика Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Общество Россияне стали экономить на продуктах Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.

Здоровье Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.

Армия и оружие В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом Коронавирус нового типа впервые выявлен у американского военного, заразившийся - солдат вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), говорится в заявлении военных.

Общество В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.

Общество Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.

Космос Еще четыре китайских навигационных спутника вошли в состав системы BeiDou Четыре новых спутника китайской Системы спутниковой навигации BeiDou (BDS) недавно успешно прошли тесты на орбите и были включены в состав единой навигационной системы, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.