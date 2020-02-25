Политика
РИА НовостиВ Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки к законопроекту об изменении Конституции. Так, общероссийское голосование предлагается назначить указом президента. В документе должен быть сформулирован вопрос.
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Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
В Красноярске массово «минируют» школы
Школы Красноярска утром 26 февраля массово эвакуируют из-за сообщений о минировании.
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Спорт
Александр Большунов проиграл «Ски Тур» из-за лыж
Катастрофой для сборной России оказался последний, 6-й этап скандинавского «Ски Тура», проходивший в норвежском Тронхейме в виде гонки преследования.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
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Дочь Александра Малинина подает на отца в суд
Кино
Музей «Аушвиц» раскритиковал авторов сериала от Amazon
Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.
Общество
В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов
Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
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Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Экономика
В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок
Ранее "Российская газета" писала, что из-за вспышки коронавируса начала дешеветь рыба, так как в Китае ее стали употреблять намного меньше.
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
Армия и оружие
В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа впервые выявлен у американского военного, заразившийся - солдат вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), говорится в заявлении военных.
Экономика
У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай
Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы.
Гаджеты
Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5
Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Общество
В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя
В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Общество
Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году
Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.
Общество
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Происшествия
Дело главы Октябрьского района Барнаула передали в новый суд
Дело главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова передали в судебный участок №8 Центрального района.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
Хоккей
«Ак Барс» дома вновь обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Кино
Как нужно говорить про войну: в Берлине состоялась премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана
С понятной и пробивающей панцири скептиков историей, отличными актерскими работами (аргентинец Бискаярт, засветившийся и в конкурсном провальном триллере "Чужак", выделяется особенно), качественной режиссурой и отличным саундтреком.
Космос
Еще четыре китайских навигационных спутника вошли в состав системы BeiDou
Четыре новых спутника китайской Системы спутниковой навигации BeiDou (BDS) недавно успешно прошли тесты на орбите и были включены в состав единой навигационной системы, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.