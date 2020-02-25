Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки к законопроекту об изменении Конституции. Так, общероссийское голосование предлагается назначить указом президента. В документе должен быть сформулирован вопрос.
Читать в источнике
Комментировать413

Подробнее о событии

Парламентарии определились с процедурой общероссийского одобрения поправок

Коммерсантъ17:06

В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции

РБК13:40

В Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции

ТАСС11:00

В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

РИА Новости11:08

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

Lenta.ru10:05

День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

Интерфакс09:54

В ГД поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании

Государственная Дума РФ09:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Происшествия

В Красноярске массово «минируют» школы

Школы Красноярска утром 26 февраля массово эвакуируют из-за сообщений о минировании.
REGNUM 21:41
Происшествия

Двоих детей унесло в море во время шторма в Сочи

РБК 15:05
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Известия 07:22
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Вести ФМ 09:06
Спорт

Александр Большунов проиграл «Ски Тур» из-за лыж

Катастрофой для сборной России оказался последний, 6-й этап скандинавского «Ски Тура», проходивший в норвежском Тронхейме в виде гонки преследования.
Спорт день за днем 23 февраля в 08:47
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости 06:03
Гаджеты

Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X

Astera вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на отца в суд

Актуальные Новости 14:43
Кино

Музей «Аушвиц» раскритиковал авторов сериала от Amazon

Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.
RT на русском 12:52
Общество

В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов

Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
RT на русском 00:47
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Происшествия

В Красноярске нашли еще одно тело со следами укусов животных

РИА Новости 01:41
Экономика

В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок

Ранее "Российская газета" писала, что из-за вспышки коронавируса начала дешеветь рыба, так как в Китае ее стали употреблять намного меньше.
Российская газета 20:49
Здоровье

Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
News.ru 07:16
Армия и оружие

В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа впервые выявлен у американского военного, заразившийся - солдат вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), говорится в заявлении военных.
РИА Новости 21:43
Экономика

У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай

Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы.
Интерфакс 05:21
Гаджеты

Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Актуальные Новости 02:33
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия 13:18
Общество

Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году

Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.
Современный Предприниматель 07:01
Общество

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Медиа-Центр 35media.ru 10:20
Происшествия

Дело главы Октябрьского района Барнаула передали в новый суд

Дело главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова передали в судебный участок №8 Центрального района.
Аргументы и Факты - Алтай 22:13
Футбол

«Ювентус» сыграет с «Интером» при пустых трибунах из-за коронавируса

РЕН ТВ 09:58
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
News.ru 23 февраля в 09:07
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина в мире шокировала поклонников снимками топлес

ФАН 04:54
Хоккей

«Ак Барс» дома вновь обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

Казанские ведомости 13:34
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Кино

Как нужно говорить про войну: в Берлине состоялась премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана

С понятной и пробивающей панцири скептиков историей, отличными актерскими работами (аргентинец Бискаярт, засветившийся и в конкурсном провальном триллере "Чужак", выделяется особенно), качественной режиссурой и отличным саундтреком.
Forbes 23 февраля в 05:00
Космос

Еще четыре китайских навигационных спутника вошли в состав системы BeiDou

Четыре новых спутника китайской Системы спутниковой навигации BeiDou (BDS) недавно успешно прошли тесты на орбите и были включены в состав единой навигационной системы, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.
REGNUM 20:02
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное