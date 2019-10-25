Сенатор Николай Журавлев и группа депутатов внесли в Госдуму пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающих уголовную ответственность для нелегальных кредиторов. Наказание по таким делам может составить до трех лет лишения свободы.

В Госдуму внесли поправки о наказании за незаконное кредитование

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