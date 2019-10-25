Экономика
ИзвестияВ Госдуму внесли поправки о наказании за незаконное кредитование
Сенатор Николай Журавлев и группа депутатов внесли в Госдуму пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающих уголовную ответственность для нелегальных кредиторов. Наказание по таким делам может составить до трех лет лишения свободы.
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В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности для нелегальных кредиторов
Говорит Москва25 октября в 11:09
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
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В Эстонии заявили о нарушении воздушной границы российским самолетом
Пресс-служба Сил обороны Эстонии в понедельник, 28 октября, сообщила о пересечении границы воздушного пространства республики самолетом Ту-154 из Российской Федерации.
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Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
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Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время вчера в 20:39
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На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
РБК 25 октября в 10:52
Экономика
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
РБК 06:56
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Украина намерена выполнить решение ВТО по спору с РФ
Сегодня Украина сделала заявление, что намерена выполнить требования ВТО по поводу пошлин на российский нитрат аммония.
Московский Комсомолец 09:16
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Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa 09:18
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 08:59
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Три игрока «Арсенала» навестили Джаку после конфликта с болельщиками
По информации английских медиа, три игрока основного состава «Арсенала» посетили дом полузащитника Гранита Джаки после матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
Матч ТВ 09:16
Происшествия
В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин получает информацию по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 07:30
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
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Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
Коммерсантъ 06:49
Политика
Украинские силовики отказались выгонять националистов из Донбасса
Представителей ультраправой партии «Национальный корпус» не собираются выгонять из поселка Золотое, который находится в зоне разведения войск в Донбассе.
Lenta.ru 08:37
Происшествия
В Томской области пропала семья с годовалым ребенком
Полиция разыскивает пропавшую в Томской области семью с годовалым ребенком, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 00:55
Политика
Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
Rambler News Service 09:00
Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
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Песков не стал комментировать смерть Буковского
Как передавало ИА REGNUM, Владимир Буковский после продолжительной болезни умер 28 октября в Кембридже в Великобритании.
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Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
RT на русском 06:57
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 06:36
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Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС вчера в 20:30
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Шоу-бизнес
Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском 08:24