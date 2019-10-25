Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесли поправки о наказании за незаконное кредитование

Сенатор Николай Журавлев и группа депутатов внесли в Госдуму пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающих уголовную ответственность для нелегальных кредиторов. Наказание по таким делам может составить до трех лет лишения свободы.
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В ГД внесли поправки о лишении свободы на срок до трех лет за нелегальную выдачу кредитов

ТАСС25 октября в 12:31

В Госдуму внесли поправки о наказании за незаконное кредитование

Известия25 октября в 11:23

Предложено ввести уголовную ответственность для нелегальных кредиторов

Взгляд.ру25 октября в 10:56

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности для нелегальных кредиторов

Говорит Москва25 октября в 11:09

В России «чёрных» кредиторов хотят сажать в тюрьму на три года

News.ru25 октября в 12:12

Россиянам запретят давать в долг по-крупному

Lenta.ru09:00

Нелегальных кредиторов предлагают отправлять в тюрьму

URA.Ruвчера в 18:20
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Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

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Песков не стал комментировать смерть Буковского

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