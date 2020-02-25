Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

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В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

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В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

Lenta.ru10:05

В Конституцию предложили внести положение об участии госорганов в формировании местного самоуправления

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В ГД поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании

Государственная Дума РФ09:50

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ТАСС10:31
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Новый седан Mazda 6 не появится раньше 2022 года

Представители японской компании Mazda объявили, что новый седан Mazda6 может выйти в свободную продажу не раньше, чем в 2022 году.
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