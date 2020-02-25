Политика
Lenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Игры
Релиз графической модификации The Witcher 3 HD Reworked состоится в марте
HalkHogan, создатель масштабной графической модификации к The Witcher 3, объявил дату релиза HD Reworked.
Шоу-бизнес
Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты
Кино
В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Общество
Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1450 пунктов
Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи опустился на 5,16% - до 1446,11 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 18:56 мск.
Футбол
Тихонов прокомментировал скандал в финале Кубка легенд
Происшествия
Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге
По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Происшествия
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»
Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Транспорт
К Крымскому мосту построят новую дорогу
Через два года должна быть построена новая трасса, которая соединит Краснодар c Крымским мостом.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Футбол
Дембеле не собирается уходить из «Барселоны»
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует покидать клуб, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на слова близкого друга игрока в интервью France Football.
Происшествия
Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы
Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Авто
Новый седан Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Представители японской компании Mazda объявили, что новый седан Mazda6 может выйти в свободную продажу не раньше, чем в 2022 году.
Футбол
Зинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Здоровье
Ярославцы предпочитают лечиться за пределами региона
За 2019 год фондом оплачено за ярославцев, которые уезжали лечиться в другие регионы, 843 миллиона рублей.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Футбол
Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами
Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.